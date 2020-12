Covid. Ancora un decesso al San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: diminuiscono i ricoveri

Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento dove però ci sono state anche due nuove dimissioni. E scende così a 55 il numero dei pazienti positivi ancora in ospedale. E' quanto emerge dal consueto bollettino elaborato dall'azienda ospedaliera del capoluogo sannita per oggi, domenica 27 dicembre. Purtroppo, anche oggi purtroppo il Sannio piange un'altra vittima: non ce l'ha fatta un 82enne di Pietrelcina ricoverato nei reparti del nosocomio sannita dedicati all'emergenza coronavirus. Mentre, come detto, sono due i pazienti che sono stati dimessi in giornata: si tratta di un cittadino residenti nella provincia di Benevento ed uno residente in altra provincia e vanno ad aggiungersi alle due dimissioni effettuate nella giornata di ieri.

Delle 55 persone ricoverate nei reparti covid, 46 sono residenti nel Sannio mentre 9 sono residenti in altre province. Di questi 3 sono ricoverati in terapia intensiva, 11 in pneumologia sub-intensiva, 10 a malattie infettive, 24 a medicina interna e 7 a medicina d'urgenza.

Dall'ospedale viene infine precisato che dei 526 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area covid dedicata, 383 sono residenti nella provincia di Benevento.