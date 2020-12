Covid. Aggiornamento del San Pio: 2 decessi, 10 nuovi positivi Oltre 200 i tamponi processati oggi nei laboratori dell'azienda ospedaliera di Benevento

Salgono a due registrati oggi i decessi nei reparti covid del Sannio. Da un giorno aggiornamento del bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento si registra purtroppo un'altra vittima. Oltre all'82 enne di Pietrelcina non ce l'ha fatta anche un altro paziente ricoverato nel nosocomio sannita, ma residente in altra provincia.

Mentre resta invariato il dato delle dimissioni: due i pazienti che in giornata sono potuti tornare a casa poiché guariti, 54 in totale i cittadini ancora ricoverati nei reparti del San Pio dedicati all'emergenza coronavirus. Di questi 46 sono sanniti e 8 sono residenti in altre province.

Mentre sono dieci i nuovi casi di positività al covid emersi dai tamponi processati anche oggi, domenica 27 dicembre, nei laboratori del San Pio. In particolare, sono 210 i test analizzati in giornata, dei quali 21 risultati positivi. Dei ventuno positivi, però, dieci rappresentano nuovi casi, relativi 9 persone residenti nella provincia di Benevento e ad una residente in altra provincia, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.