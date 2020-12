Un'altra eccellenza medica torna al San Pio: Alessandro Rosa Giovane ma già esperto Radiologo vascolare interventista, sannita doc. Ferrante: «Ospedale cresce»

Nuovo colpo per il San Pio, sul fronte dei rientri delle eccellenze mediche che operavano fuori Benevento. Alessandro Rosa, giovane e già altamente specializzato Radiologo Vascolare Interventista, dal primo gennaio presterà servizio nel nosocomio cittadino nell'Uoc di Diagnostica per Immagini, occupandosi anche di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare.

Rosa, beneventano, dopo la laurea e la specializzazione presso l'università Federico II di Napoli, si è formato presso il Cardarelli di Napoli all'epoca guidato dal dottor Franco Maglione, poi ha lavorato per 8 anni presso l'Uoc di Radiologia Vascolare Interventistica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e ha continuato la sua attività di Radiologia Diagnostica e Interventistica al Moscati di Avellino per altri cinque anni.



Nel contempo ha conseguito Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie, Master di II livello in Radiologia Vascolare Extra Neuro, e Master di II livello in Angiologia.

Un'altra eccellenza che rientra dunque, con il dg Ferrante che esprime grande soddisfazione in merito: «Avevo promesso che avrei riportato le eccellenze della medicina al San Pio e così sto facendo. Puntiamo fortissimo sulla radiologia interventistica e vogliamo portarla a essere un punto di riferimento assoluto della nostra sanità. Potenziando il team con Rosa andiamo ad aggiungere un ulteriore e importante tassello e tuttavia preannuncio che non è finita qui: faremo ancora di più in tal senso».



L'obiettivo è dunque quello di incrementare sempre di più le procedure di embolizzazioni, angioplastiche , endoprotesi aortiche , biopsie,stent vascolari e biliari, drenaggi percutanei, al fine di rendere sempre più completo ed efficiente il servizio dato alla comunità. «Le professionalità – ha concluso il direttore Ferrante – ci sono, e sono numerose e eccellenti: il San Pio si sta rigenerando, cresce sempre di più e continuerà a farlo, guardando al futuro con ottimismo».