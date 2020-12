Tarip, Asia e comune ricordano modalità di conferimento Domani saranno contattate le famiglie che non hanno esposto l'apposito sacchetto identificativo

"E' tuttora in corso la sperimentazione della Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti) e che le utenze del rione Ferrovia selezionate devono conferire la frazione contenente l'indifferenziato utilizzando l'apposito sacchetto con RFID che gli operatori hanno provveduto a distribuire loro nei giorni scorsi". A ricordarlo l'Asia e il comune di Benevento precisando che "l'uso del sacchetto, munito di una targhetta elettronica, è indispensabile per rendere il test quanto più possibile rispondente alle reali attese della prova che, qualora dovesse riportare i risultati sperati, consentirà alla città di avere una tassa rifiuti più leggera, non più commisurata ai metri quadrati delle proprie abitazioni ma agli scarti prodotti". Ed in merito annunciano: "Per questo, nella giornata di domani, operatori Asia contatteranno le utenze che non hanno esposto il sacchetto con RFID durante i primi due giorni della sperimentazione (come previsto dall'obbligo stabilito dall'ordinanza sindacale numero 49 del 3/12/2020) per capirne le ragioni ed, eventualmente, risolvere le criticità".