Covid, 34 nuovi positivi. Si lavora alla campagna vaccinale Il direttore Volpe: organizzazione complessa, 6500 le dosi attese nel Sannio

Solo quattro sintomatici sui 34 nuovi positivi emersi dai controlli effettuati attraverso 499 tamponi dell'Asl di Benevento. E' quanto comunica, nel consueto bollettino stilato dal dipartimento di prevenzione, l'Azienda sanitaria locale di Benevento.

Trentasei, invece, i nuovi guariti segnalati nel report dell'azienda di via Oderisio.

E ora, dopo il V-day di domenica con la somministrazione delle prime 100 dosi, l'attesa è tutta per i prossimi vaccini.

“La prima fase ha visto protagonista l'azienda San Pio, nella seconda fase, invece, verrà coinvolta l'Asl” spiega a riguardo il direttore generale dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe.

“Si tratta di mettere in campo un'organizzazione molto complessa che prevede 6500 persone da vaccinare ed è rivolta a tutti gli operatori Asl: dall'emergenza agli infermieri e ovviamente anche pazienti e tutto il personale delle rsa della provincia sannita. In più saranno vaccinati anche tutti gli operatori sanitari delle strutture accreditate”.

Organizzazione imponente che necessita anche di una logistica dettagliata. “Ci sono già una serie di strutture pronte per la somministrazione del vaccino – prosegue Volpe - una sarà a Benevento, altre in provincia”.