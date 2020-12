Sannita alla guida dei Giovani commercialisti Campania-Molise Si tratta di Ida Lonardo

E’ sannita la nuova coordinatrice regionale dei Giovani commercialisti della Campania e del Molise. La giunta nazionale ha nominato Ida Lonardo coordinatore per il triennio 2020 - 2023. La professionista beneventana, già presidente dell’Unione di Benevento, succede al casertano Fernando Del Rosso.

La neo coordinatrice, ringraziando il presidente Matteo De Lise e tutta la giunta nazionale per la nomina ha evidenziato: "Quest’importante incarico è la dimostrazione del grande lavoro fatto dall’Unione di Benevento e da tutte le Unioni locali che formano il coordinamento che si è mostrato compatto e deciso a raggiungere gli scopi comuni della professione, che ancor più in questo momento storico in cui le imprese vivono una fase estremamente critica”. Ida Lonardo ha inoltre auspicato un maggiore coinvolgimento del Dottore Commercialista nelle scelte di politica economica da parte delle Istituzioni Locali e regionali, determinanti per la crescita del tessuto imprenditoriale".