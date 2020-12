Covid, nessun decesso ma 5 nuovi ricoveri al San Pio Il bollettino dell'ospedale di Benevento e dell'Asl

Si ferma la lunga scia di decessi nell'area covid del San Pio di Benevento invertendo una tendenza di giorni. Ma sale ancora il numero dei degenti in ospedale con altri cinque ricoveri che passano dai 57 di ieri ai 62 di oggi.

Sono quattro i pazienti in terapia intensiva (tre sanniti e uno di altra provincia), 12 in pneumologia sub intensiva (10 sanniti e 2 di fuori provincia); undici a malattie infettive (9 sanniti e 2 da fuori provincia); 20 i degenti di medicina interna (18 sanniti e 2 di altra provincia), 9 ricoveri nei reparti di medicina d'urgenza sub intensiva covid (7 sanniti 2 di altra provincia) e ben sei le persone in area isolamento covid del pronto soccorso (tutti sanniti).

E aumentano anche i nuovi positivi rilevati dall'Asl di Benevento. Su 647 tamponi hanno contratto il virus 45 persone (10 sintomatici e 35 asintomatici) mentre sono 73 i guariti.