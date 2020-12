Area ex ecopunto di Pantano recintata, i dubbi del comitato Pantano San Vitale: "Slargo utilizzato anche da imprese della contrada per lo scarico merci"

Il comitato di quartiere Pantano – San Vitale interviene dopo la recinzione dell'area che ospitava l'ecopunto rifiuti delle due contrade. “Con grande rammarico – spiegano - quello slargo, che nel giugno del 2015 il comitato Pantano San Vitale si interessò affinchè fosse messo in sicurezza con una piazzola di asfalto grazie anche all'impegno economico di Terna dopo la nostra richiesta, oggi, purtroppo lo slargo è stato recintato con una rete metallica”.

Il comitato si interroga sul perchè ma torna nuovamente a criticare la scelta di Asia di spostare l'ecopunto da quel luogo in un'area privata nonostante la raccolta di centinaia di firme per impedire che ciò accadesse. “A nostro parere con il recinto viene penalizzato il decoro dell'ingresso della contrada. Spazio utilizzato anche dalle aziende del posto per carico e scarico merci, visto che le strade adiacenti sono strette e non consentono di raggiungere le attività”.

Dopo lo spostamento dell'ecopunto, il comitato ricorda all'amministratore unico del'Asia, Madaro di provvedere “a creare un altro punto di raccolta destinato alle famiglie di contrada Pantano che provvisoriamente sversano a San Vitale”. Il comitato inoltre chiede all'Asia di aumentare il numero dei cassonetti installati nel nuovo punto di raccolta lungo la strada provinciale.