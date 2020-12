Ecopunto rifiuti a San Vitale, l'Asia risponde al Comitato "Posizionato lo stesso numero di cassonetti presenti a Pantano"

L'Asia di Benevento risponde al Comitato Pantano San Vitale che ieri aveva sollevato ancora una volta la questione dello spostamento dell'Ecopunto per la raccolta dei rifiuti da Pantano a San Vitale e chiesto anche l'aumento dei cassonetti presso la nuova area

In merito all'attuale situazione dell'area ora recintata all'ingresso di Pantano l'Asia spiega: “l'area su cui sorgeva l'ex ecopunto è di proprietà delle Ferrovie dello Stato che ne ha la piena disponibilità e può disporne a suo piacimento potendo pure decidere di perimetrarla con una recinzione per impedirne eventuali accessi. Secondo: il comitato chiede ulteriori cassonetti. L'Asia è disponibile a valutare la richiesta purché venga motivata e ufficialmente protocollata nei propri uffici, diversamente, attraverso l'utilizzo di note inviate alla stampa, non sarà possibile soddisfare l'esigenza sollevata dai rappresentanti delle contrade Pantano - San Vitale” che nella nota avevano sollevato la questione del numero di cassonetti insufficienti. “Richiesta - rimarcano dall'Asia - che risulta, tuttavia, dubbia poiché il numero di cassonetti presenti nell'ecopunto di San Vitale è lo stesso di quelli che c'erano nel sito precedente e la popolazione di quella contrada non risulta abbia subito un incremento demografico sostanzioso. L'Azienda è sempre pronta a collaborare e andare in contro alle esigenze della propria utenza, in un dialogo costruttivo e senza strumentalizzazioni”.