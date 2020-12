2020 si chiude bene nel Sannio: né decessi né ricoveri covid Al San Pio 2 dimissioni, 0 decessi e nessun nuovo ricovero per coronavirus

Si chiude con una buona notizia per il Sannio il 2020, anno nefasto: non ci sono nuove vittime nel reparto covid del San Pio. Due i pazienti dimessi oggi, entrambi sanniti. E, ad ulteriore segnale di speranza: non risultano neppure nuovi ricoveri visto che ci sono 54 pazienti nell'area riservata al coronavirus dell'ospedale di Benevento mentre ieri erano 56, considerando le due dimissioni dunque, non si registrano ulteriori ricoveri.