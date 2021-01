Mastella: "Il 2021 sia l'anno della ricostruzione" Il messaggio del sindaco ai cittadini

"Alle mie concittadine e concittadini buon anno buono. Da 'costruttori”, come ci ha invitato ad essere Mattarella. Costruttori di pace, costruttori di solidarietà, costruttori del bene comune. L’anno sia di ricostruzione". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella nel suo messaggio di auguri ai cittadini pubblicato questa mattina sui social. Messaggio in cui il primo cittadino rinnova l'invito a non abbassare la guardia per continuare nella lotta contro il covid: "La guerra col virus è ormai all’ultimo miglio. Guai a distrarsi - sottolinea Mastella - a sottovalutare il nemico mortale. Come i nostri genitori ed i nostri nonni seppero, mattone dopo mattone, operare il “miracolo Italiano“; così anche a noi è dato in sorte il compito storico di ricostruttori. È un impegno ed una mission. Dobbiamo essere orgogliosi ed all’altezza. Dipende solo da noi".