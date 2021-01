Fiocco rosa al San Pio, è Nina la prima nata del 2021 Genitori di Montesarchio, la piccola è venuta alla luce alle 12,01

Ha saluto il mondo non appena scoccata la mezzanotte. E' nata all'ospedale San Pio alle 12,01 la piccola Nina. Un fagottino rosa di quattro chili e 525 grammi venuta alla luce alle 12,01 per la gioia di mamma e papà di Montesarchio, in provincia di Benevento. Ad accoglierla l'equipe composta dalla neonatologa Lidia Grappone, gli infermieri di neonatologia della Tin del Rummo: Gerarda Pandolfo, Maria De Luca, Giuseppina Ferraro, Annamaria Verrillo ed Elisabetta Maritato. Col loro il team ostetrico composto da Ciro Clemente Tancredi, Giovanna Leparulo ed i ginecologi: Mariangela Massaro e Antonella Zoccolillo. Infermiere di ostetricia Pasqualina De Pietro, Carmela Costantini, Nadia Vascello e Maria Ricciuti.