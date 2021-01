"Guardiamo agli effetti delle feste prima di riaprire scuole" Il sindaco Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza covid. Oggi 25 nuovi contagi

"L’emergenza sanitaria non è affatto finita. Ancora ci toccheranno sacrifici, singoli e collettivi".

Torna a raccomandare la città, dal suo profilo facebook, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Occorre - prosegue il pèrimo cittadino - abbattere la curva del contagio per riaprire, in sicurezza, le scuole e le altre attività, altrimenti, cosa già capitata in Gran Bretagna, dove oggi siamo a quasi 58mila contagiati, c’è il rischio di riaprire e chiudere subito nuovamente. Anche da noi, dopo una esagerata crescita a novembre, c’era stato un notevole calo, poi, ieri, la decrescita è finita. Vediamo, per intanto, gli effetti delle feste. Anche ai fini della riapertura delle scuole".

Intanto dal report dell'asl di oggi si segnalano 25 nuovi contagi su 227 tamponi analizzati. Quattro le persone sintomatiche e 39 i guariti.