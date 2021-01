Misericordia, al via un nuovo corso per diventare volontari Dal primo soccorso al sociale, ecco i temi al centro degli incontri

Al via a Benevento un nuovo corso per aspiranti soccorritori volontari di primo Livello, indetto ed organizzato dalla Misericordia. "Il corso - spiegano i promotori dell'iniziativa - si articolerà in dieci incontri pomeridiani (sabato o domenica) e sarà svolto nel rispetto delle normative covid-19. Il corso, a cui possono partecipare i cittadini ambosesso dai 14 anni in su, è rivolto a coloro che intendono svolgere attività di volontariato presso la Misericordia di Benevento, in base alle proprie attitudini personali nei seguenti settori di intervento: Unità Mobili di Soccorso: trasporti sanitari protetti – assistenze a manifestazioni – emergenze sanitarie; Settore sociale: taxi farmaco – distribuzione beni di prima necessità – trasporto sociale; Operatore di Centrale Operativa dell’Associazione".

Gli incontri saranno tenuti dai Formatori e dai Medici della Misericordia di Benevento ed abbracceranno tutte le nozioni di "primo soccorso sanitario, spaziando dalle tecniche di Rianimazione Cardio Polmonare al trattamento del paziente traumatizzato, passando per gli aspetti morali e legali del soccorso. Particolare attenzione sarà rivolta alla conduzione dei mezzi di emergenza ed al sistema territoriale dell’emergenza sanitaria". E' possibile iscriversi inviando un email alla Misericordia di Benevento entro martedì 12 gennaio.

Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio dove svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile, corsi di primo soccorso. "Tutte le attività sono svolte grazie ai volontari che prestano gratuitamente la loro opera senza alcun tipo di compenso e con lo stile del buon samaritano, donando alcune ore del proprio tempo libero alle persone bisognose, ai disabili, agli anziani e a tutto coloro che hanno bisogno di assistenza e di soccorso".