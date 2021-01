Trasporto studenti, intervengono Mastella e Ambrosone "Il comune pronto a garantire un servizio efficiente"

"La fase post festività natalizie è attesa soprattutto per le decisioni, che saranno intraprese dal governo nazionale e regionale, di ripresa delle attività didattiche in presenza. I dati dei contagi da covid19 degli ultimi giorni ci diranno se ci sono le condizioni di poter riaprire in sicurezza le scuole di ogni ordine e grado, la decisione dovrà essere ponderata non poco, onde evitare il rischio di avviare le attività e poi subito richiuderle". Così il sindaco Clemente Mastella e l'assessore delagato alla Mobilità e ai Trasporti, Luigi Ambrosone che in vista della riapertura delle scuole commentano: "Un nodo importante sarà rappresentato dall’organizzazione di mobilità che le relative città sapranno offrire, in tema di trasporto pubblico locale ed extraurbano, per poter condurre gli studenti presso i relativi istituti scolastici. Da metà dicembre il prefetto di Benevento, la regione Campania e il comune di Benevento, unitamente alle società di trasporto provinciale extraurbano si stanno confrontando per poter offrite un trasporto sicuro e in linea alle restrizioni e normativa di prevenzione anti covid19, così come sancito dalle linee guide preposte".

"Il comune di Benevento - assicurano l'assessore Ambrosone e il sindaco Mastella - è pronto a poter offrire, come già sperimentato con successo dal 3 al 14 novembre, un servizio efficiente e attinente alle disposizioni previste per garantire, sia il trasporto del servizio scolastico e sia il trasporto pubblico locale, in piena efficienza e sicurezza con autobus idonei e con doppie corse autonomistiche per far fronte alle dovute misure anti covid 19 in totale sicurezza sanitaria per gli utenti e studenti in questione".