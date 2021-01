Il treno dell'Epifania, i ferrovieri donano ai bimbi Calze e giochi per i bambini meno fortunati

Cinquanta bimbi meno fortunati riceveranno una calza e un regalo da scartare grazie al gesto di solidarietà messo in campo dai ferrovieri sanniti. I lavoratori hanno raccolto fondi e donazioni per comprare giocattoli che questa volta non arrivano sulla scopa della befana ma sul treno dell'Epifania.

Questa mattina la consegna alla Caritas, alla Parrocchia del Rione Ferrovia e all’assessorato dei servizi sociali che distribuiranno i regali ai bambini.

“Donare un giocatolo – ha chiarito Giuseppe Anzalone, dipendente Trenitalia – significa tanto per tutte quelle famiglie che, ancor più per via del Covid-19 stanno vivendo grandi difficoltà. Questa terribile esperienza, invece, deve insegnarci non solo a puntare il dito ma a proporre atti concreti e con questo vogliamo donare sorrisi bambini”.

Per il parroco Don Pompilio Cristino “Un gesto che dimostra quanto la famiglia dei ferrovieri sia pronta ad aiutare il prossimo.

Un segnale di solidarietà importante per l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone che ha raccontato: “In genere i ferrovieri in questi giorni si incontrano per un momento conviviale di scambio di auguri quest'anno impossibile. Quest'anno, invece, hanno scelto di trasformare quel momento in un gesto concreto di solidarietà”.