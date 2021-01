Due vittime nei reparti covid del San Pio di Benevento Non ce l'hanno fat aun 70enne di Montesarchio e un 72enne di Saviano

Ancora decessi nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera san Pio di Benevento. Due le persone decedute così come riportato nel quotidiano bollettino del nososcomio Sannita. Si tratta di un 70enne di Montesarchio e di un 72enne di Saviano, in provincia di Napoli.

Al San Pio aumentano ancora anche il numero delle persone ricoverate. Quattro in più oggi. Sono infatti 57 i pazienti attualmente all'interno dei reparti del padiglione Santa Teresa, interamente dedicato alla cura del coronavirus. Passano da tre a quattro le persone in terapia intensiva, da 11 a 13 i degenti della Pneumologia sub intensiva, Nove invece i degenti nel reparto di Malattie Infettive, 19 in Medicina interna, 10 in Medicina d'urgenza sub intensiva area covid ed infine due persona in attesa all'interno dell'area di isolamento del Pronto Soccorso. Un solo paziente è stato dimesso nella mattinata di oggi.