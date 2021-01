Natalino: un dono per Benevento Raccolta fondi e donazioni dagli imprenditori per le famiglie indigenti

Si è concluso con grande successo il progetto “Natalino: un dono per Benevento” promosso dall’Associazione Orme. Con oltre 500€ di donazioni, un contributo di 300€ dagli arbitri della locale Sezione AIA e gli omaggi offerti dal Pastificio Rummo e Cantine Ocone, i giovani associati hanno confezionato e consegnato quasi cento pacchi, consegnati alle famiglie indigenti durante le scorse settimane.

“Natalino ha rappresentato la voglia di reagire ad un Natale ingiusto per molti – afferma il Presidente Cavalli - l’urgenza che i ragazzi hanno percepito di donarsi al prossimo svantaggiato, la speranza che non si può cambiare il mondo ma che il contributo di uno può essere dirimente nella vita dell’altro”. L’Associazione Orme, seppur da pochi mesi attiva sul territorio sannita, si è prefissata l’obiettivo di creare impatto e valore sul territorio, mettendo in campo iniziative culturali ma anche solidali per dimostrare l’importanza dell’essere vicini alla Città e ai propri cittadini. Sono questi i propositi per il nuovo anno che vedrà i giovani protagonisti di numerose attività, a dimostrazione che è assolutamente indispensabili essere uniti e sostenersi reciprocamente per raggiungere l’importante mission prefissata.