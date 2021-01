Rifiuti. IoXBenevento: dopo anni arriva la tariffa puntuale Il gruppo plaude all'introduzione del progetto per la differenziata

"In relazione alla questione rifiuti, è noto a tutti che dal lontano 2007, l’Associazione Io x Benevento, si è adoperata per avviare la raccolta differenziata in città attraverso varie iniziative, dovrebbe esserci ancora un manifesto proprio nella sede istituzionale dell’ASIA in via delle Puglie, e i numerosi comunicati stampa che si sono susseguiti dal 2007 ad oggi, dovrebbero documentare che Io X Benevento si è sempre opposta in merito all’illegittimo metodo di calcolo che determina la tariffa dei rifiuti solidi urbani".

Così l'associazione presieduta da Giuseppe Schipani che prosegue "Ebbene, nel corso degli anni, l’associazione ha continuato a sollecitare alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute, interventi mirati, ovvero, chiedendo di calcolare la tariffa non più per la grandezza degli immobili e dunque per i metri quadri ma in relazione alla reale produzione dei rifiuti.

E’ doveroso chiarire che dopo anni, la questione è stata ripresa ed introdotta dal precedente assessore all’ambiente della Giunta Mastella, Luigi De Nigris che insieme all’amministratore dell’ASIA, Donato Madaro, ha iniziato ad istruire tutta la procedura amministrativa ed organizzativa per arrivare alla fase di sperimentazione che, per la verità, è iniziata con notevole ritardo.

Dunque, conclusa la fase sperimentale che ha interessato il rione Ferrovia, con la speranza di poterla estendere a tutta la città, Io x Benevento sente il dovere di ringraziare chi si è adoperato per ottenere questo importante risultato a favore dei cittadini che finalmente inizieranno a pagare una tariffa “Giusta” e “Puntuale”".