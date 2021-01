Lunedì al San Pio si inaugura area di Medicina legale Nuova sala per le autopsie, anche con rischio biologico, celle frigo per i cadaveri e sale morgue

Lunedì prossimo presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento verrà inaugurata la nuova area dedicata alla Medicina Legale e la nuova sala autopsia. All'inaugurazione saranno presenti il direttore generale del San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e il Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro. “Tale realizzazione – spiegano dall'azienda ospedaliera di II livello, nata dall'impegno congiunto del San Pio e della Procura sannita, mentre fornisce un servizio ancora assente nella provincia sannita, consentirà, tramite l'interazione tra medici legali e specialisti, l'esecuzione di esami post mortem, con la finalità di restituire all'Autorità Giudiziaria elementi utili per le valutazioni di competenza”.

I lavori effettuati hanno riguardato la realizzazione di una sala autopsie fornita di due tavoli operatori e dotata delle strumentazioni più moderne per l'esecuzione di esami autoptici anche potenzialmente ad alto rischio biologico per gli opeartori; di una sala fornita di due celle frigo, delle quali una per le salme di persone decedute a causa del covid-19; di un ufficio attrezzato per le operazioni peritali e di un locale per la vestizione dei sanitari. “Si è provveduto, inoltre, anche al restyling delle sale dolenti, attrezzandone quattro per le salme non covid-19 ed una per quest'ultime”.