Dalle Acli 100 bottiglie di olio alle Parrocchie “La befana delle ACLI Terra” nell’anno dedicato al protettore San Giuseppe Lavoratore

Le ACLI Terra del Sannio hanno promosso l’iniziativa “La befana delle ACLI Terra” con olio e prodotti locali, che rientra nell’ambito della progettazione nazionale con la Campagna “doniamo un ulivo per la vita” promossa da Acli Terra e Unapol e nata con lo scopo di sostenere azioni di solidarietà verso le fasce più esposte alla fragilità economica.

“Anche a Benevento – dichiara il Presidente di ACLI Terra Benevento, Filiberto Parente – insieme al consiglio direttivo, e alle ACLI Provinciali abbiamo deciso di fare la befana alle persone in difficoltà nelle nostre comunità sannite. Tanto più cresce la povertà, tanto più crescono le disuguaglianze: una ricerca Oxfam afferma che il 20% degli italiani possiede il 62% della ricchezza, mentre un altro 20% possiede solo lo 0,4% della ricchezza. Negli ultimi cinque anni sono aumentati di cinque punti percentuali gli italiani in stato di grave privazione passando dal 6,4% all’11,5% e in Europa si contano circa 123.000.000 milioni di persone in grave situazione di povertà. Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando anche nel Sannio e nelle nostre zone interne, in modo costante e progressivo e sempre più ampie fasce sociali vengono messe in ginocchio dal sistema economico attuale. Consegneremo – conclude Filiberto Parente – 100 bottiglie di olio, prodotte dalle aziende coinvolte da Unapol, alle Parrocchie nell’anno dedicato a San Giuseppe Lavoratore, protettore delle ACLI”. “Il Covid-19 e i provvedimenti adottati per il suo contenimento – dichiara il Presidente Provinciale delle ACLI di Benevento, Danilo Parente – hanno acuito le situazioni di disagio creandone di nuove. Con questa iniziativa promossa da ACLI Terra intendiamo concretizzare un’azione di vicinanza alle Parrocchie e tramite esse a coloro che vivono in una condizione di difficoltà”. La consegna verrà fatta nelle singole Parrocchie di Apice, Apollosa, Bagnara e Montesarchio con i dirigenti Romeo Furno, vicepresidente ACLI terra, Danilo Parente, presidente provinciale ACLI e Angela Ciullo direttore del Patronato ACLI.