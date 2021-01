Covid, ancora un decesso. Mille e cento i vaccinati al San Pio Oggi è arrivata una ulteriore fornitura con 2340 dosi

Ancora un decesso tra le corsie dell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Il Sannio piange un'altra vittima. Si tratta di una donna di 60 anni di Benevento.

E sono cinquantasette ora i pazienti ricoverati al Rummo: 4 in terapia intensiva, 13 in pneumologia e semiintensiva; 8 in malattie infettive e 20 in medicina interna, 10 sono ricoverati in medicina d'urgenza e due al pronto soccorso. Per fortuna l'ospedale conta anche due nuove dimissioni.

E prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale. Ad oggi l'A.O.R.N "San Pio" ha somministrato circa 1.100 dosi di vaccino e la campagna di immunizzazione del personale (1.350 dipendenti) proseguirà fino al 7 gennaio con quella che si profila essere un'altissima percentuale di adesioni.

Si rappresenta, inoltre, che nel primo pomeriggio di oggi è giunta un'ulteriore fornitura di vaccino anti covid-19 con 2.340 dosi, di cui 1.170 destinate al "San Pio" ed altrettante all'ASL di Benevento.