Qualità ed efficienza della Procura, si presenta il progetto Venerdì, all'Università degli Studi del Sannio, Sala degli Atti Accademici

L’8 gennaio presso il Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio sarà presentato lo studio “Efficienza e qualità della Procura di Benevento” Il lavoro, realizzato nell’ambito della collaborazione tra l’Università del Sannio e la Procura di Benevento, ha l’obiettivo di misurare lo standard di efficienza e la percezione della qualità dei servizi da parte degli utenti della Procura. L’indagine, condotta da un gruppo di docenti dell’Università del Sannio e un pool di magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, si compone di un’analisi quantitativa e una qualitativa. L’analisi quantitativa misura l’efficienza della Procura di Benevento e la sua evoluzione nel tempo, dal 2016 al 2019, confrontando indicatori sintetici costruiti sulla base di dati sulla dotazione di personale in servizio e sui flussi annuali dei procedimenti. Gli indici di performance sui quali si è ragionato sono il tempo di definizione dei procedimenti (disposition time), il numero dei casi risolti per magistrato in un dato periodo di tempo (efficiency rate), la capacità di smaltire arretrato (clearance rate). Per condurre l’analisi qualitativa è stato predisposto e somministrato un questionario a 5 categorie di utenti della Procura: oltre 400 i questionari raccolti per valutare la percezione della qualità dei servizi erogati da parte di magistrati, giornalisti, polizia giudiziaria, avvocati, cittadini utenti. Incrociare i risultati delle due analisi ci ha fornito informazioni preziose sugli ulteriori approfondimenti necessari a mettere in luce i punti di forza e le criticità della gestione e dell’organizzazione della Procura di Benevento, anche al fine di proporre azioni migliorative mirate ed efficaci. Interverranno il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, Annamaria Nifo, docente di Economia Applicata e presidente del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza di UniSannio, il procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro e il procuratore aggiunto Giovanni Conzo.