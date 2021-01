Benevento - Milan: multato un tifoso rossonero Bosco: «Assembramenti vietati: comportamento da censurare». Sanzione da 400 euro

Multa per i tifosi del Milan e per il comportamento tenuto prima della gara di serie A che ha visto i rossoneri avversari della strega, per violazione delle norme anticovid: Il comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, a seguito dell’incarico ricevuto dal sindaco della Città, Clemente Mastella, circa il “comportamento non edificante e da censurare da parte di diversi tifosi del Milan” tenuto nei pressi dell’Hotel “Molino” tre giorni fa, e dopo l’attività investigativa svolta dal tenente Francesco Del Gaudio, rende noto che in tarda mattinata si è provveduto a notificare a carico di B.D., di anni 49, verbale di violazione alle norme anti-Covid19 che comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 400,00 a € 1.000,00. L’interessato potrà pagare, entro 5 giorni da oggi, la somma in misura ridotta pari a € 280,00, mentre dal 6° al 60° giorno dovrà corrispondere € 400,00. In caso di mancato pagamento della sanzione nei termini predetti, sarà il prefetto di Benevento a stabilire l’entità della sanzione.

“Così come riferito nelle prime ore successive all’increscioso episodio – commenta il Comandante Bosco – siamo riusciti a risalire all’organizzatore dell’evento vietato, che peraltro si faceva pure intervistare da alcune emittenti private, al fine di comminargli la sanzione prevista dalle norme anti-Covid19. Colgo l’occasione per ricordare a tutti – conclude Bosco – che è sempre vietato ogni tipo di assembramento che possa generare pericolosi contagi tra chi vi partecipa”.