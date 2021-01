Centro 'Bene attivi', Epifania all'insegna della solidarietà L'iniziativa al centro attivato nelle scorse settimane al quartiere Santa Maria degli Angeli

Un pomeriggio di festa all'insegna della solidarietà per donare un sorriso ai più piccoli. E così ecco che al centro solidale 'Bene attivi' è stata organizzata la 'Befana solidale'. Un'iniziativa promossa dalla Pro loco 'Samnium' di Benevento con l'associazione 'De Toma', in collaborazione con l'assessorato delegato ai Rapporti con le associazioni. Tanti giochi e tante scatole colorate realizzate nell'ambito del progetto 'Le scatoli gentili' promosso dall'associazione 'Culture e letture' guidata da Elide Apice.

Ingressi contingentati e programmati per consegnare i doni destinati ai bimbi. “Circa 70 le famiglie invitate all'evento”, ha spiegato il presidente della Pro loco Samnium, Giuseppe Petito soddisfatto per la buona riuscita dell'evento: “Siamo in una fase iniziale, ma i risultati si stanno vedendo. Il nostro obiettivo è sostenere le persone in difficoltà a causa della pandemia e sicuramente continueremo anche nei prossimi mesi”.

Presenti all'evento anche gli assessori Carmen Coppola e Maria Carmela Mignone che hanno evidenziato l'importanza di iniziative che rivolgano attenzione al sociale soprattutto in questo periodo: “E' un'iniziativa promossa proprio per sostenere le famiglie in difficoltà in questo periodo – ha ribadito l'assessore Coppola - e quest'evento ha portato un carico di solidarietà. Quella solidarietà che in un momento così difficile si apprezza ancora di più”.

Progetto che segue anche lo 'sportello solidale' attivato sin dal mese di marzo: “Sportello che ha ricevuto tante adesioni non solo dalla città capoluogo, ma anche dalla provincia”, ha evidenziato l'assessore Maria Carmela Mignone ricordando le tante aziende del territorio che sin dalla prima fase dell'emergenza covid sono scese in campo a sostegno delle famiglie in difficoltà: “I beni donati sono stati poi consegnati dalle associazioni a chi ne aveva fatto richiesta”.

E così il pomeriggio dell'Epifania al quartiere Santa Maria degli Angeli è trascorso tra piccoli grandi doni e tanti sorrisi in compagnia della “vecchietta” da sempre più attesa da ogni bambino.