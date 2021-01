Scuola, domani screening di massa a Pietrelcina L'iniziativa al Palavetro in vista del ritorno in classe

Si avvicina il giorno del tanto atteso rientro a scuola con attività in presenza e nella provincia c'è chi si organizza già per consentire un nuovo screenig che possa coinvolgere studenti e personale. Domani toccherà ai cittadini di Pietrelcina. “Screening di massa per i bambini della scuola dell'infanzia, per i ragazzi della scuola primaria, relativo personale scolastico e per i cittadini”. Ad annunciarlo il comune di Pietrelcina che con un avviso sul sito dell'ente precisa: “Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un ulteriore screening vista l'imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza e la necessità di contrastare e contenere eventuali contagi. Si specifica che per i bambini della scuola dell’infanzia, per i ragazzi di tutte le classi della scuola primaria di Pietrelcina e per il relativo personale scolastico ( docenti, ata) il tampone sarà gratuito. I tamponi saranno somministrati, su base volontaria, domani, venerdì 8 gennaio, con inizio alle ore 9 nel Palavetro con una postazione mobile”.