Covid. Nessun decesso e due dimissioni al San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, giovedì 7 gennaio

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento: per il secondo giorno consecutivo l'emergenza covid sembra concedere una tregua al Sannio sia sul fronte del decessi sia su quello dei nuovi ricoveri. Anche se quest’ultimo dato resta stabile nonostante ci siano state due nuove dimissioni e dunque per due cittadini che sono stati dichiarati guariti e sono potuti tornare a casa (un sannita ed uno residente in altre province) altrettanti hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere a causa del covid.

Restano, pertanto, 55 i pazienti positivi in ospedale di cui 5 in terapia intensiva, 10 nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 8 a malattie infettive, 21 a medicina interna, 9 a medicina d'urgenza e 2 nell'area isolamento covid. Come detto, fortunatamente nelle ultime quarantottore non si registrano nuovi decessi nei reparti dedicati all'emergenza coronovirus.

Nel consueto report elaborato dal nosocomio sannita, infine, si ricorda che i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 171 su complessivi 760 trattati (sospetti 204 e accertati 556) dal mese di febbraio presso l'area covid dedicata, mentre i guariti risultano 326. Dei 556 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio 407 sono residenti nella provincia di Benevento.