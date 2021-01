Covid, tregua decessi al S. Pio. Ma ci sono 5 nuovi ricoveri Il direttore generale Ferrante: attendiamo altre 2500 dosi per i vaccini

Finalmente una tregua, nei reparti covid dell'ospedale San Pio, per quel che riguarda i decessi. Il bollettino del nosocomio sannita evidenzia invece tre nuove dimissioni dall'azienda ospedaliera ma il dato non serve a svuotare il reparto dove, purtroppo, aumenta il numero dei degenti. Ci sono cinque nuovi ricoveri tra i reparti del San Pio con 47 pazienti positivi (37 sanniti e 10 provenienti da altra provincia). Quattro sono in terapia intensiva (tre sanniti, uno da fuori provincia); dieci in pneumologia e sub intensiva (9 sanniti, uno da fuori provincia); sei ricoveri in malattie infettive (3 sanniti, 3 da fuori provincia); 17 i degenti nel reparto di medicina interna (14 sanniti, 3 da fuori provincia); 7 in medicina d'urgenza, sub intensiva area covid ( 5 sanniti, 2 da fuori provincia); tre i pazienti ricoverati nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.

E intanto al San Pio prosegue la campagna vaccinale. Questa mattina il direttore generale Mario Ferrante, a margine dell'inaugurazione della nuova struttura di medicina legale, ha annunciato: “Siamo stati così celeri nell'inoculare i vaccini che ora abbiamo i frigoriferi vuoti. Attendiamo altre 2500 dosi che dovrebbero arrivare a breve al San Pio”.