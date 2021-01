Montefalcone, erogazione gas ripristinata Superata l'emergenza combustibile ma la situazione della frana resta critica

Nel pomeriggio di ieri è stata ripristinata l'erogazione del metano a Montefalcone di Val Fortore. Il centro sannita era rimasto senza gas da sabato per una frana in via Ceglie.

"Un ringraziamento - scrive il sindaco Michele Leonardo Sacchetti - a chi nelle giornata di sabato, domenica e oggi ha lavorato incessantemente, con condizioni meteorologiche avverse, quasi proibitive, per realizzare la rete provvisoria. E’ stata superata l’emergenza per la erogazione del metano ed ora è necessario programmare interventi che possano risolvere strutturalmente il problema, realizzando un percorso alternativo della rete principale. La situazione complessiva della frana resta critica, di emergenza e in evoluzione.

Ha interessato gran parte del versante con il cedimento del piano viario di Via Ceglie, della strada di collegamento Via Ceglie-Via Prato, ora totalmente intransitabili, e la strada Porpano di cui è fortemente compromessa per la transitabilità.

Nella zona - dettaglia ancora il primo cittadino - vi sono anche i cavi della linea telefonica e le condotte idriche principali e nei prossimi giorni si continuerà a lavorare per evitare ulteriori situazioni di disagio a linee telefoniche ed erogazione acqua".

E sono dunque riprese le attività didattiche consentite, Infanzia e prime classi delle Primarie.