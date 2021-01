Serretelle, i residenti chiedono più attenzione al Comune "Sistemazione strada, potatura alberi, illuminazione ed eliminazione permanente della discarica"

Viabilità, incanalamento delle acque piovane, pubblica illuminazione, potatura degli alberi lungo la strada comunale, discarica a cielo aperto, sono i punti sui quali i residenti di contrada Serretelle di Benevento, da poco per la toponomastica via Serretelle, accendono i riflettori per chiedere un immediato intervento del Comune. Richiesta che a dire il vero era già stata inoltrata lo scorso anno con una richiesta partita anche dall'associazione Io X Benevento affinché il Comune risolvesse una serie di annose questioni che dopo un anno si ripropongono e restano irrisolte. A partire dalle condizioni della strada di contrada Serretelle, ovvero quel tratto che da Pontecorvo conduce a Santa Clementina e quindi all’imbocco della tangenziale ovest. Strada peraltro che sarebbe dovuta servire anche per decongestionare il traffico del tratto dell'Appia del centro commerciale Buonvento, ma che invece è chiusa a causa di una frana e di altri problemi amministrativi mai risulti.

Ed è per questo che ora i residenti chiedono l'intervento dell'assessore Pasquariello per cercare di risolvere una serie di problematiche a partire dalla viabilità con il ripristino dei tratti dissestati, delle cunette per impedire all'acqua di aggravare i danni al manto stradale. “ Volendo essere lungimiranti andrebbe chiesto l'allargamento della corsia per permettere la circolazione in doppio senso di marcia visto che ormai sono tanti gli automobilisti non residenti che utilizzano via Serretelle – spiegano - per sfuggire al traffico che si crea a San Vito”.

I residenti, dopo la nuova toponomastica con i numeri civici, chiedono anche l'installazione di una tabella “che indichi Via Serretelle da numero x a numero x”.

Altra richiesta è quella della pubblica illuminazione “magari alimentata con energie rinnovabili” anche per una maggiore sicurezza dei residenti. I residenti lamentano poi la pericolosità di un albero pericolosamente inclinato sulla carreggiata e per questo chiedono “la potatura delle siepi e il taglio dei rami degli alberi”. Ed infine, ma non per ultimo per importanza, da troppi anni i residenti chiedono la sistemazione definitiva della discarica abusiva presente nel tratto di strada interrotta. Altro problema con il quale da tempo i residenti devono convivere è la continua invasione dei cinghiali che in quella zona, non lontana dal fiume, proliferano in maniera incontrollata.

Poi una speranza: “che Serretelle, zona di forte interesse storico e ambientale con il Bosco igrofilo alla confluenza del torrente Serretelle e Fiume Calore, tratto di strada Appia Antica, possa finalmente avere il giusto riconoscimento dall'amministrazione e da tutti i cittadini”.