Covid. Nessun decesso e quattro dimissioni al San Pio I dati dell'ospedale: 46 degenti nei reparti dedicati all'emergenza coronavirus

Torna a diminuire seppur di una sola unità il dato dei ricoveri per covid presso l'azienda ospedaliera San Pio. E fortunatamente anche oggi non si registra nessun decesso. Una tregua al momento di quarantott'ore, almeno sul fronte dei decessi, quella che emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita per oggi, martedì 12 gennaio.

Come detto, nei reparti covid il numero complessivo di pazienti positivi passa da 47 a 46. Ma ci sono state anche quattro nuove dimissioni: si tratta di tre pazienti residenti in provincia di Benevento ed uno residente in altre province che sono stati dichiarati guariti e sono potuti tornare a casa dopo la degenza in ospedale. Tre invece le dimissioni effettuate nella giornata di ieri.

Delle 46 persone ancora in degenza nei reparti covid del San Pio 4 sono in terapia intensiva, 10 sono ricoverate nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 6 a malattie infettive, 17 a medicina interna, 8 a medicina d'urgenza e solo una nell'area isolamento covid.

Dall'ospedale viene precisato infine che dei 571 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 416 sono residenti nella provincia di Benevento.