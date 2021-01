Decathlon Benevento: sport in sicurezza e a misura di cliente Le iniziative in fase covid dal "clicca e ritira" al "Decadrive" per tutelare l'utenza e non solo

Attenzione per la sicurezza, capacità di adattarsi alle nuove esigenze, occhi puntati sull'innovazione: Decathlon Benevento, pur in una fase difficilissima legata alla pandemia, ha colto la sfida puntando forte sulla tutela dei clienti.



Lo sport, si sa, è un valore importante e la sua essenzialità è emersa in particolare in questi mesi: e Decathlon che dello sport è un must ha difeso questi valori mettendo a disposizione i suoi canali telematici per dirette e videolezioni con “decathloniani” ed esperti che intervenivano in favore degli utenti. Ma non solo, ovviamente.

A raccontare le iniziative intraprese, non solo per fronteggiare l'emergenza coronavirus ma anche per fornire un servizio il più possibile a misura di cliente è Mauro Scalese, Digital Leader di Decathlon Benevento: «Naturalmente abbiamo dovuto ripensare un servizio che fornisse al cliente e anche agli addetti la maggior sicurezza possibile e dunque nel punto vendita le misure anticovid, dal controllo della temperatura in ingresso al mantenimento delle distanze al lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche sono osservate in maniera più che scrupolosa, ma è chiaro che è stato ripensato in generale tutto il servizio, studiando l'opportunità di una permanenza il più breve possibile all'interno del punto vendita». Come? Utilizzando in maniera efficiente la tecnologia, come spiega Scalese: «Abbiamo puntato forte sull'e-commerce, e infatti i clienti possono trovare sul nostro sito e sulla nostra app l'intero catalogo Decathlon, e dunque non soltanto quanto possono vedere in negozio. Naturalmente tutti gli articoli ordinati possono essere ritirati in negozio o con consegna a casa, gratuita».



Non solo: «C'è il servizio del “clicca e ritira in un'ora”, che permette di prenotare un articolo e ritirarlo in negozio subito dopo un'ora, ma soprattutto la formula “Decadrive” che in questa fase è ideale perché consente di ritirare un acquisto senza avere alcun contatto. Come funziona? E' semplicissimo: si prenota un prodotto sul sito e per ritirarlo basta venire al punto vendita e parcheggiare in uno degli spazi dedicati, indicato con delle bandierine, lì chiamando in negozio e indicando nome, cognome, modello auto e targa arriverà un collaboratore a caricare l'ordine direttamente in auto, anche il più ingombrante e pesante».



Anche in negozio, come spiega il Digital Leader Decathlon Benevento, diversi sono i servizi che permettono al cliente acquisti in tutta sicurezza: «Stiamo favorendo il servizio di cassa Express – dice Mauro Scalese – che consente di acquistare senza contatti, inserendo il prodotto all'interno di un box e pagando senza dover toccare punti comuni».

Misure e iniziative che, come spiega Scalese, stanno funzionando: «Puntare forte sull'e-commerce non ci ha rallentato, anzi, sembra che i clienti abbiano apprezzato la facilità di acquisto attraverso sito e app e le comodità messe a disposizione da Decathlon: dalla possibilità di ritirare in negozio alla spedizione al proprio domicilio al diritto di reso direttamente nel nostro punto vendita e senza per contro dover rispedire indietro il prodotto».

Insomma: Decathlon ha dimostrato di cogliere le nuove sfide e trasformarle in opportunità per migliorarsi.