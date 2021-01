Covid. I dati Asl: molti più guariti rispetto ai nuovi contagi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento: 22 positivi, 96 le guarigioni

Ancora una volta nel Sannio il dato delle guarigioni supera quello dei nuovi contagi. E' il trend che emerge dal consueto report elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Benevento per oggi, martedì 12 gennaio.

Sono 22 i nuovi casi di positività al coronavirus segnalati dall'azienda sanitaria di via Oderisio emersi da 434 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore. Di questi solo tre risultano avere sintomi riconducibili al covid, mentre gli altri diciannove sono asintomatici. E come detto molto più alto il numero dei cittadini che hanno ormai superato la malattia: sono 96 le persone dichiarate guariti. E fortunatamente anche oggi dal report non viene segnalato nessun nuovo decesso.