Dona ciocca di capelli per le donne che lottano contro cancro Il gesto di una bambina di 8 anni all'associazione Underforty. Meccariello: sempre un'emozione

Moiano. “I suoi occhi blu mi sono rimasti impressi quando guardavano le sue lunghe ciocche di capelli tagliate pronte per la donazione. Era felice tanto che mi ha inviato anche un disegno tramite WhatsApp, per le restrizioni covid, per esprimere il suo gesto”. E' sempre emozionata Mariateresa Meccariello, parrucchiera, di Moiano, da anni impegnata con l'associazione Underforty di Napoli, il cui direttore scientifico è il dottore Massimiliano D'Aiuto, Oncologo chirurgo senologo e di cui è Presidente Maria Conte. Si tratta di una Onlus - senza scopo di lucro – che aiuta le donne che combattono contro la malattia e da tempo in campo per la prevenzione.

Promotrice del progetto Smack nel Sannio, Mariateresa ancora una volta ha tagliato i capelli gratuitamente ad una bambina di otto anni della Valle Caudina che li ha voluti donare in favore delle donne che hanno necessità di una parrucca dopo le terapie contro il cancro.

“Ci si stupisce sempre tanto davanti alla sensibilità dei bambini che ha una purezza e un amore diverso da noi adulti”.

Un bel gesto che vuole anche tenere i riflettori accesi sulle tantissime problematiche che devono affrontare le donne che combattono la loro battaglia contro il cancro.

“Il progetto sta funzionando – conclude Mariateresa -, quando ho informato la presidente Maria Conte della donazione mi ha anche informato che la settimana scorsa sono state donate due parrucche ad altrettante giovani donne che ne avevano bisogno”.