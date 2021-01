Contro taglio degli alberi nasce movimento "Città Verde" Il progetto di Ambner De Iapinis, ex amministratore

Nasce Benevento 'Città Verde', movimento contro il taglio indiscriminato degli alberi, a tutela dell’ambiente e in difesa della flora e della fauna. Promotore del nuovo movimento è Ambner De Iapinis, ex amministratore della città che da mesi si sta battendo contro il taglio dei pini lungo il viale degli Atlantici e via Pacevecchia. Un impegno che oggi si concretizza con “Città Verde” che già conta l'adesione di decine e decine di persone”.