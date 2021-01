Strade dissestate, sopralluogo di Di Maria a Castelfranco Ci sono già diversi interventi programmati dalla Provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria è stato ricevuto stamani presso il Municipio di Castelfranco in Miscano dal Sindaco Andrea Giallonardo e da alcuni esponenti dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco ha illustrato a Di Maria le condizioni di dissesto di alcuni tronchi delle Strade provinciali che attraversano il territorio di quel Comune ed ha discusso con il Presidente un percorso di sinergie ed intese istituzionali tra gli Enti al fine di affrontare le criticità che maggiormente angustiano i cittadini residenti e gli utenti anche di fuori Regione di quelle arterie.

Di Maria ha, dal canto suo, illustrato al Sindaco ed agli Amministratori comunali gli interventi che sono stati programmati dalla Provincia nella zona sia a breve che a medio termine, ma ha anche assicurato il suo interessamento per avviare ulteriori iniziative per corrispondere alle segnalazioni che vengono dal territorio.

Giallonardo e Di Maria hanno quindi effettuato un sopralluogo sulle arterie per una verifica della situazione e, quindi, Di Maria ha preso atto della particolare gravità del dissesto in cui versa quasi per intero la Strada provinciale 50 Castelfranco in Miscano – Ponte Bagnaturo, nonché le precarie condizioni di percorribilità di altri tronchi stradali. Il Presidente, che ha effettuato il sopralluogo con l’ing. Angelo De Blasio del Settore Tecnico della Provincia, ha quindi dato disposizioni agli Uffici per una istruttoria sulle possibili azioni da intraprendere.