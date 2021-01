Benevento - Napoli: il treno ci metterà 15 minuti in più Nuove prescrizioni per Eav: nuovi tratti da fare a cinquanta all'ora «Ma risolveremo entro marzo»

Rilasciato da parte dell'Ansfisa (agenzia nazionale sicurezza per le ferrovie), il nuovo certificato di sicurezza per l'impresa ferroviaria Eav, che gestisce i trasporti regionale in Campania. "Tale certificato, nelle more di una più approfondita istruttoria, contiene alcune prescrizioni, in un'ottica di estrema prudenza, che impongono una limitazione di velocità a 50 chilometri orari sulle tratte ferroviarie Benevento-Napoli e Piedimonte Matese- Napoli; ciò produrrà un incremento delle percorrenze stimato in circa 15 minuti". Lo rende noto l'Ente autonomo Volturno. "Eav - precisa la nota - ha comunque già avviato il percorso per l'ottemperanza alle prescrizioni indicate da Ansfisa e conta di poterle risolvere al massimo entro il prossimo mese di marzo. Verranno messe in campo tutte le soluzioni per poter mitigare al massimo il disagio per la clientela"