Covid. Nessun decesso, ma aumentano i ricoveri al San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, venerdì 15 gennaio

Nessun nuovo decesso nelle ultime ventiquattro ore, ma aumentano ancora i ricoveri nell'area covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. E' quanto emerge dal bollettino elaborato dal nosocomio sannita per oggi, venerdì 15 gennaio. Nonostante siano state effettuate oggi due nuove dimissioni, infatti, sale da 46 a 48 il numero dei pazienti positivi in ospedale. Di questi 37 sono residenti nel Sannio, mentre 11 risiedono in altre province.

Delle 48 persone in degenza nei reparti dell'ospedale dedicati all'emergenza coronavirus 3 sono ricoverate in terapia intensiva, 9 in pneumologia sub-intensiva, 6 a malattie infettive, 19 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza e solo una nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso. Dall'ospedale viene però precisato che “in considerazione del continuo afflusso di pazienti, i dati suindicati possono subire modificazioni nel corso del tempo a seconda anche della stratificazione clinica dei pazienti per intensità di cura”. Nel report si ricorda inoltre che i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 180 su complessivi 784 trattati (sospetti 204 e accertati 580) dal mese di febbraio presso l'area covid dedicata, mentre i guariti risultano 347. Dei 580 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata 423 sono residenti nella provincia di Benevento.