Benevento in Salute: al via la terza edizione con visite gratuite e seminari Il primo appuntamento è in programma il 25 gennaio

"Prende il via la terza edizione di “Benvenuto in Salute”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Mastella e promossa dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie, presiedute dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone", lo rende noto il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Benevento e dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento e si articolerà in:

· consulti medici urologici e senologici;

· seminari di educazione sanitaria rivolti alle scuole secondarie di secondo ordine e grado, che saranno concordati con i singoli dirigenti scolastici.

Quest’anno, grazie anche alla collaborazione con la Cellula Coscioni, la cui referente per Benevento è l’Avvocato Antonella Calandrini, sarà attivato uno sportello psicologico dedicato alle fragilità.

Il Comune, pur non avendo l’affidamento diretto dei servizi sanitari, può e deve promuovere stili di vita sani, educare alla cultura della prevenzione e supportare il pieno godimento del diritto costituzionale alla salute.

Di seguito si riportano le date dei vari incontri che si terranno presso l’ambulatorio della Casa di Quartiere, sito in Benevento alla Via C. Ricci n. 10, dalle ore 09.00 alle ore 14.00:

1) Domenica 25 gennaio consulto senologico Dott. Luciano Palladino + consulto urologico Dott. Giovanni Castelluzzo

2) Domeica 1° marzo consulto urologico Dott. Giovanni Castelluzzo + consulto psicoterapeutico Dott.ssa Lucia Tagliaferri

3) Domenica 22 marzo consulto senologico Dott. Luciano Palladino + consulto psicoterapeutico Dott.ssa Lucia Tagliaferri

Si precisa inoltre che, qualora altri specialisti intendessero aderire all’iniziativa, si provvederà ad incrementare i consulti con ulteriori prestazioni nel corso dell’anno.

L’utenza beneventana interessata potrà prenotare le visite indicando il giorno disponibile ai seguenti indirizzi:

· codelip@libero.it

· osservatorio@comunebn.it

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Dott. Luca De Lipsis al numero 338 3132608. Sarà poi l’addetto a comunicare l’orario disponibile per quel giorno.