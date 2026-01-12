Referendum separazione carriere pm e giudici, convegno Associazione magistrati Benevento. In programma lunedì prossimo in Tribunale

La riforma, le scelte referendarie e l'assetto costituzionale della magistratura. E' il tema del convegno organizzato il 19 gennaio, in vista del prossimo referendum sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, dalla sottosezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati.

Appuntamento alle 15.30 nell'aula falcone-Borsellino del Tribunale, i saluti sono affidati al presidente del Tribunale, Michele Russo, al procuratore facente funzioni Gianfranco Scarfò, al presidente dell'Ordine degli avvocati, Stefania Pavone, ed al sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

A moderare i lavori sarà il sostituto procuratore Maria Colucci (nella foto), presidente della Sezione Anm, interverranno il procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, Aldo Policastro, il giornalista Lirio Abbate, Katia La Regina, docente di Procedura penale alla 'Giustino Fortunato', Nico Salomone, presidente della Camera penale di Benevento, Michele Martino, di Libera, e l'avvocato Lidia Caso, componente dell'Organismo congressuale forense.