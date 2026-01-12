Benevento, nasce l'operazione "Cuore giallorosso" Acquistando il caffè Incas i tifosi potranno ottenere biglietti omaggio per le prossime due gare

Il Benevento Calcio annuncia con orgoglio la nascita di “Operazione Cuore Giallorosso”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Caffè Incas che unisce gusto, tradizione e passione per i nostri colori. Il caffè ufficiale Cuore Giallorosso diventa così un gesto di appartenenza quotidiana: un sorso che profuma di tifo, di famiglia e di città.

La Passione Chiama lo Stadio

Acquistando le cialde Cuore Giallorosso, i tifosi potranno ottenere un biglietto omaggio per sostenere la squadra nelle prossime due gare casalinghe al Ciro Vigorito:

• Benevento – Casarano | Sabato 17 gennaio 2026, ore 14:30

• Benevento – Siracusa | Sabato 24 gennaio 2026, ore 14:30

Meccanica dell’Iniziativa

L’iniziativa coinvolge esclusivamente i formati da 50 e 150 cialde. Al raggiungimento delle soglie previste, il tifoso potrà ritirare il biglietto omaggio presentando lo scontrino originale presso il botteghino dello stadio. Curva Sud 150 cialde 1 box; 50 cialde 2 box. Distinti: 150 cialde 2 box; 50 cialde 4 box. Tribuna inferiore 150 cialde 3 box; 50 cialde 6 box. Tribuna giallorossa 150 cialde 5 box; 50 cialde 10 box.

Prezzi di Vendita al Pubblico

• Box 150 cialde: €28,90

• Box 50 cialde: €9,90

• 500g grani: €14,00

• 250g macinato: €5,00

Modalità di Ritiro Biglietto

Per ottenere il biglietto, il tifoso dovrà:

1) Acquistare i prodotti coinvolti;

2) Conservare lo scontrino originale;

3) Presentarsi al botteghino;

4) Ritirare il biglietto per la partita scelta.

Lo scontrino verrà timbrato per impedirne il riutilizzo.

Validità e Regole Operative

• Iniziativa valida fino al 24 gennaio 2026 e fino ad esaurimento biglietti.

• Settori disponibili: Curva Sud, Distinti, Tribuna Inferiore, Tribuna Giallorossa.

• Settore escluso: Tribuna VIP.

• Possibilità di scegliere una sola partita.

• Un biglietto per soglia raggiunta.

Cuore, Gusto e Appartenenza

Con Cuore Giallorosso, il tifo diventa quotidiano e il Vigorito torna a riempirsi di voce, energia e orgoglio. È il momento di esserci: sugli spalti, con la squadra, con il cuore.