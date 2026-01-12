Benevento, nasce l'operazione "Cuore giallorosso"

Il Benevento Calcio annuncia con orgoglio la nascita di “Operazione Cuore Giallorosso”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Caffè Incas che unisce gusto, tradizione e passione per i nostri colori. Il caffè ufficiale Cuore Giallorosso diventa così un gesto di appartenenza quotidiana: un sorso che profuma di tifo, di famiglia e di città.
La Passione Chiama lo Stadio
Acquistando le cialde Cuore Giallorosso, i tifosi potranno ottenere un biglietto omaggio per sostenere la squadra nelle prossime due gare casalinghe al Ciro Vigorito:
• Benevento – Casarano | Sabato 17 gennaio 2026, ore 14:30
• Benevento – Siracusa | Sabato 24 gennaio 2026, ore 14:30
Meccanica dell’Iniziativa
L’iniziativa coinvolge esclusivamente i formati da 50 e 150 cialde. Al raggiungimento delle soglie previste, il tifoso potrà ritirare il biglietto omaggio presentando lo scontrino originale presso il botteghino dello stadio. Curva Sud 150 cialde 1 box; 50 cialde 2 box. Distinti: 150 cialde 2 box; 50 cialde 4 box. Tribuna inferiore 150 cialde 3 box; 50 cialde 6 box. Tribuna giallorossa 150 cialde 5 box; 50 cialde 10 box.
Prezzi di Vendita al Pubblico
• Box 150 cialde: €28,90
• Box 50 cialde: €9,90
• 500g grani: €14,00
• 250g macinato: €5,00
Modalità di Ritiro Biglietto
Per ottenere il biglietto, il tifoso dovrà:
1) Acquistare i prodotti coinvolti;
2) Conservare lo scontrino originale;
3) Presentarsi al botteghino;
4) Ritirare il biglietto per la partita scelta.
Lo scontrino verrà timbrato per impedirne il riutilizzo.
Validità e Regole Operative
• Iniziativa valida fino al 24 gennaio 2026 e fino ad esaurimento biglietti.
• Settori disponibili: Curva Sud, Distinti, Tribuna Inferiore, Tribuna Giallorossa.
• Settore escluso: Tribuna VIP.
• Possibilità di scegliere una sola partita.
• Un biglietto per soglia raggiunta.
Cuore, Gusto e Appartenenza
Con Cuore Giallorosso, il tifo diventa quotidiano e il Vigorito torna a riempirsi di voce, energia e orgoglio. È il momento di esserci: sugli spalti, con la squadra, con il cuore.