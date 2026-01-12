Mastella diserta incontro sulla sanità a Pontelandolfo "Incontri fuori dai circuiti istituzionali rischiano di essere evanescenti"

"La mia assenza alla riunione di Pontelandolfo sulla sanità e sui problemi dell'ospedale San Pio non è casuale. Certamente sono stato al funerale di un mio amico a Benevento, ma avrei comunque disertato. La grammatica politica si alimenta dei luoghi e delle forme istituzionali adatte: e questo non è il caso. Esiste il Comitato dei sindaci dell'Asl, la forma inclusiva dell'assemblea dei Sindaci, ma iniziative singole diventano singolari, estemporanee. E si prestano alla strumentalizzazioni di parte. Ho segnalato invece al presidente Fico che i direttori generali debbono ascoltare, in presenza e dal vivo, la voce dei Sindaci nei circuiti istituzionali depuati, come il Comitato dei Sindaci Asl", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Come dice qualche intelligente osservatore, si rischia la canea insopportabile. Soprattutto se non si mette ordine nella giungla del contrasto di competenze tra Stato e Regione che rischia di produrre ovunque una crisi sistemica. Detto questo le responsabilità del Governo sono evidenti: la Campania continua ad essere la Regione più penalizzata sulle risorse per la sanità, a causa della spesa storica, si stima una perdita di circa 250milioni di euro ogni anno. E il Ministro della Salute non interviene, né è sollecitato a farlo dai parlamentari campani della maggioranza. Poi esistono i problemi nazionali: dalle liste d'attesa lunghe alla carenza di medici e infermieri. Ma la malattia, come ha sottolineato l'assessore veneto alla Sanità Gino Gerosa, è sistemica, riguarda tutti. I medici vanno messi in condizioni dignitose per lavorare e la medicina di territorio va rafforzata per non mandare in apnea i reparti d'emergenza. Incontri fuori dai luoghi adatti rischiano di essere evanescenti", conclude Mastella.