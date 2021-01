Eav, si allungano i tempi. L'ira dei pendolari Così, in una nota, il comitato disagiati Valle Caudina

""È un turbo a quattro zampe ma il motore non ce l'ha. E quando fa un po' freddo non si muove dal garage. Fa i trenta con un litro d'aranciata e sai perché? È il meglio dei cammelli catalitici che c'è". Così recitava una famosissima canzone dello Zecchino D'oro denominata "Katalì il cammello". Solo che in quella canzone il mezzo di locomozione si muoveva grazie all'energia solare e con la garanzia di velocità".

Così, in una nota, il comitato disagiati Valle Caudina. "In questi anni di pendolarismo nel fiabesco mondo EAV - proseguono - di energico, abbiamo visto solo la nostra instancabile lotta e di veloce, la corsa a raccontare il nulla realizzato! Siamo al capitolo 21esimo della vergogna senza fine sulla tratta Benevento Napoli. Ancora altri minuti di percorrenza si aggiungono allo strazio che viviamo quotidianamente, come se 2 ore di viaggio non fossero già troppe. Ancora nuove restrizioni perché chi sapeva e doveva tutto ha fatto tranne che cambiare, ammodernare e realizzare. E non ci venga detto che il Covid ha complicato le cose. Si complica quello che non è mai andato bene, quello che puzzava già prima perché è dalla testa che le cose vengono fatte male e nella pratica non potranno mai diventare eccellenze! In tutte le realtà sociali la prima regola dovrebbe essere fare un passo indietro se non si è capaci e chiedere a chi sa fare meglio. Con la cordialità che da sempre ci ha contraddistinto come Comitato, invitiamo le signorie vostre, dirigenti e affini, a levare mano perché non è arte vostra. Se serve o se questo è il fine, chiudetela questa linea, che tanto il fondo è stato ormai raschiato, ci restano solo i cammelli o se preferite i cavalli per arrivare alla meta. Cedete il pacchetto e forse per la prima volta avremo di che ringraziarvi!".