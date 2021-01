AsDIM organizza campagna di prevenzione dedicata ai diabetici Screening a Benevento da sabato 23 gennaio in collaborazione con la Casa di cura "Montevergine"

“Le attività dell’associazione del 2021 iniziano con una massiccia campagna di prevenzione dedicata ai diabetici per i quali è stata calendarizzata una serie di screening gratuiti con importanti luminari della Medicina”.

Lo rende noto Annio Rossi, presidente dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, con sede a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden.

La campagna prende il via sabato prossimo 23 gennaio (ore 9,00 – 13,00) con la giornata gratuita della prevenzione cardiologica promossa ed organizzata in collaborazione con la Casa di Cura “Montevergine” di Avellino.

Il 30 gennaio (ore 9,00 – 13,00) toccherà invece alla prevenzione per le complicanze vascolari e del piede diabetico. Gli screening gratuiti saranno effettuati dal prof. Amato Bruno dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il 13 febbraio (ore 9,00 – 13,00), in collaborazione con i dottori Carlo Rinaldi (specialista in Endocrinologia e Diabetologia) e Stefania Pellino Nutri (specialista in Nutrizione) lo screening gratuito riguarderà la Nutrizione e la Diabetologia.

Per usufruire degli screening gratuiti gli interessati dovranno prenotarsi telefonando al numero verde 800 821 812.