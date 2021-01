Covid, altri quattro ricoveri ma nessun decesso Il bollettino dell'ospedale San Pio di Benevento

Altri quattro ricoveri nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento dove, per fortuna anche oggi non si registrano decessi.

Due, invece, i pazienti guariti e dunque dimessi.

E sono attualmente cinquanta i degenti nei reparti del padiglione Santa Teresa dedicato alla lotta contro il coronavirus. Aumentano di due unità le persone che necessitano di terapia intensiva dove ci sono 5 ricoveri (ieri erano 3); di una i pazienti in pneumologia e sub intensiva dove ci sono 10 persone e due in più anche in malattie infettive con otto degenti. Scendono a 17 i pazienti del reparto di medicina interna, nove sono in medicina d'urgenza e sub intensiva area covid e solo una persona si trova nell'area isolamento covid al pronto soccorso.

L'azienda ospedaliera ricorda che sono stati 180 i pazienti positivi al covid-19 deceduti sui complessivi 788 trattati dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 349. Dei 584 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 427 sono residenti nella provincia di Benevento.