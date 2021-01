Covid: nessun decesso, nessun ricovero, una guarigione Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento

Una dimissione, nessun nuovo ricovero, nessun decesso. Situazione stabile nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Sono attualmente quarantanove i degenti nei reparti del padiglione Santa Teresa dedicato alla lotta contro il coronavirus. Cinque i pazienti in terapia intensiva; undici in in pneumologia e sub intensiva, sette in malattie infettive. Sono 17 i pazienti ricoverati nel reparto di medicina interna, nove sono in medicina d'urgenza e sub intensiva area covid.

L'azienda ospedaliera ricorda che sono stati 180 i pazienti positivi al covid-19 deceduti sui complessivi 788 trattati dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 349. Dei 584 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 427 sono residenti nella provincia di Benevento.

E per quel che concerne la campagna vaccinale domani cominceranno le inoculazioni delle dosi di richiamo per i primi 100 vaccinati che parteciparono al V Day del 27 dicembre scorso.

Tra domani e martedì si attende, invece, la nuova consegna settimanale di vaccini che dovrebbe essere sufficiente a coprire le dosi necessarie per i richiami.