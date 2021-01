"Ti telefono una storia", l'iniziativa per le persone sole Una telefonata dalle associazioni Koinokalo’ Aps Sannio e Culture e Letture Aps: ecco come aderire

L’isolamento sociale dovuto alla pandemia continua a creare malesseri profondi, soprattutto tra le persone anziane, sole o ammalate.

Per combattere questo isolamento e per aiutare le persone a ritrovare piccoli momenti di serenità, le associazioni Koinokalo’ Aps Sannio e Culture e Letture Aps, insieme a un gruppo di volontari civici, hanno dato vita ad un’iniziativa di lettura condivisa chiamata “Ti telefono una storia”.

“In pratica – spiega Elvira Santaniello, coordinatrice Territoriale Koinokalò APS Sannio -, partendo dalla considerazione che da sempre gli esseri umani hanno affrontato e rielaborato la paura inventando e raccontando storie e dal fatto che lo strumento più usato in questi mesi per non perdere i contatti con gli altri è stato il telefono, le due associazioni hanno creato una rete di volontari che, sulla base di un calendario organizzato su prenotazioni, chiameranno al telefono le persone e trascorreranno un po’ di tempo con loro raccontando una storia.

A partire dal prossimo 25 gennaio, dunque, si potrà chiamare allo 0824 276975 dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 16 e prenotare la propria storia, per poi essere richiamati nel giorno e nell’ora richiesti.

Leggere per gli altri – continua Santaniello - e condividere storie è un importante strumento di inclusione sociale, uno strumento attraverso il quale si possono abbattere le distanze, mettere in correlazione generazioni diverse e fare comunità. Per questo, i volontari e le volontarie di Koinokalò APS Sannio e di Culture e Letture APS, certi che questa iniziativa potrà far sentire la propria presenza e vicinanza a chi vive in una condizione di solitudine, rivolgono a tutti coloro che amano la lettura, le poesie, i racconti, le favole, le leggende del territorio l’invito a chiamare e a prenotarsi, per tutti ci sarà una storia da ascoltare”.