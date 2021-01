Asi, al via domani gli screening nell'area industriale Ci sarà un laboratorio mobile per effettuare i test, ecco dove e quando

Domani mattina, nell’area ondustriale di Ponte Valentino, partono le campagne di screening rapido per Covid-19 del Progetto Satwork. Ad annunciarlo in una nota il presidente Asi, Luigi Barone spiegando che si tratta “si tratta di un’iniziativa che si rivolge ad utenti appartenenti ad insediamenti urbani e a comunità produttive situate in aree in 'divario infrastrutturale e digitale' che necessitano di interventi sul posto per tenere sotto controllo l’evoluzione dell’epidemia da coronavirus attraverso l’eventuale identificazione precoce dell’infezione”. Ed in merito, viene precisato: “Il progetto è stato finanziato dall’ESA (European Space Agency) nell’ambito del programma “Space in Response to Covid-19 - Outbreak in Italy” e si basa sull’utilizzo di un laboratorio mobile, opportunamente configurato, dotato di sistemi di telecomunicazione satellitare per connettere - in tempo reale - il personale medico operativo sul campo con medici specialisti collegati da remoto. Durante le campagne di screening dei soggetti interessati, saranno effettuati Rapid Test immunocromatografici per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG da Covid-19 e Rapid Test immunocromatografici per la rilevazione qualitativa dell’antigene Sars-CoV-2”.

Ed ancora: “A bordo del Laboratorio Mobile, per i soggetti positivi o sospetti, saranno svolti esami di approfondimento, anche tramite l’uso di ecografo-polmonare. Una piattaforma software appositamente predisposta per il Progetto, gestirà le operazioni all'interno di un quadro di 'collaborazione' finalizzato ad aumentare l'efficacia dell'intervento e la sicurezza della squadra di primo intervento. Grazie all’impegno del Presidente dell’Asi Luigi Barone ed al supporto fornito dal suo staff, le prime 6 sessioni di Screening sono state previste presso siti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento (circa 300 persone) nelle seguenti date: 19, 20 e 25 gennaio 2021 (dalle 9 alle 17) - 2, 3 e 8 febbraio 2021 (dalle 9 alle 17) I Partner Industriali del progetto sono la Kell srl, la Euro.Soft Srl e la sannita Mapsat Srl (in collaborazione con la GeneGis GI S.r.l.) mentre la Direzione Scientifica è affidata alla Cattedra Unesco – Federico II “Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile” (Resp. Prof. ssa Annamaria Colao)”.