Riapre il Teatro Romano. Creta invita i beneventani Il direttore: “Per la prima fase l'ingresso sarà gratuito”

Il pubblico troverà un teatro che continua a vivere stimolando alla partecipazione tutte le realtà culturali cittadine con le quali abbiamo già condiviso la messa in scena di numerose iniziative.

E' l'invito di Ferdinando Creta, il direttore del Teatro Romano di Benevento che, da oggi, ha riaperto le porte ai visitatori, dopo mesi di chiusura forzata a causa delle decisioni governative per il contenimento del contagio da coronavirus.

Con la Campania in zona gialla dunque l'area archeologica del quartiere Triggio riapre al pubblico solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,40, ultimo ingresso 17.20.

Una ripresa attesa che, chiaramente, è rivolta principalmente ai beneventani. “Non ci si aspetta i turisti – spiega Creta – ma speriamo che i beneventani possano venire a teatro. E' per questo che nella prima fase di riapertura l'ingresso al Teatro sarà gratuito per permettere ai beneventani di riappropriarsi del teatro per invitarli a vivere qui momenti di confronto, anche se – ricorda Creta – il biglietto di questo teatro è praticamente insignificante, soli due euro per la visita. Ciò nonostante speriamo con la gratuità della prima fase di incentivare i beneventani a frequentare il teatro che – continua a sostenere Creta – è soprattutto dei cittadini. E' luogo di confronto, di ricerca di formazione e perché no anche di relax, di passeggiata in un area verde”.

E dunque Creta ribadisce un'idea già in atto sin dal suo insediamento: “Rilancio il mio invito forte a sottoscrivere l'abbonamento annuale che alla cifra simbolica di soli dieci euro consente di entrare in Teatro in qualsiasi momento e consente al cittadino di sostenere un patrimonio cittadino identitario forte”.

Una riapertura realizzata grazie alla sinergia con le istituzioni: la Provincia ha assicurato la manutenzione del verde e il comune offrirà supporto per rendere il Teatro più facilmente raggiungibile. “Quando sono arrivato ho letto ogni commento lasciato dai turisti e spesso era stata ribadita la difficoltà di raggiungere il Teatro per una cartellonistica lacunosa. Finalmente grazie alla sensibilità del Comune, nel giro dei prossimi quindici giorni, saranno installate indicazioni chiare che permetteranno di raggiungere l'area più facilmente”.

“Chiusi ma non fermi” puntualizza infine il direttore che spiega l'impegno svolto in questi mesi “Il personale ha continuato a lavorare alla tutela e salvaguardia del monumento e ci siamo dedicati anche a progetti di aspetto scientifico. Abbiamo approntato delle schede da installare sui reperti più importanti, di riferimento al Teatro stesso, e proseguiremo in seguito con gli altri”.