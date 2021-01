Nasce Unoe Campania per il Turismo C'è anche il sannita Petito

U.N.O.E. è la prima Associazione di Categoria Nazionale di Organizzatori nel settore Turismo, promozione territoriale ,Fiere ed Eventi presente sul territorio nazionale.

Nata nel 2020 con lo scopo di far sentire la propria voce durante il fermo dovuto all’emergenza sanitaria del Covid, si è sviluppata in tutta Italia e ha raggruppato un buon numero di soci. In questo modo ha raggiunto tutte le regioni italiane e, in questi giorni, con le Assemblee Regionali ha provveduto ad eleggere i componenti regionali.

In Campania l’U.N.O.E. sotto la spinta di Giuseppe Lupo, imprenditore e organizzatore di eventi, che si è fatto promotore dell’Associazione in tutta la Regione, ha raccolto molti aderenti fra le aziende e le associazioni campane nel settore eventi, fiere, mercatini, convegni e congressi, allestimenti, turismo e viaggi, comunicazione e grafica. E’ nato un bel gruppo compatto di U.N.O.E. Lo scorso fine settimana si è svolta l’Assemblea Regionale in modalita’ on line e sono stati eletti: il Coordinatore Regionale Giuseppe Lupo -Italia Eventi srl , il Vice Coordinatore Regionale Marco Perrotti -Associazione Nuova Dimesione , il Tesoriere Giuseppe Petito -Pro Loco Samnium di Benevento, il segretario Paola Viscito-Associazione Italia Eventi.

Con questa elezione U.N.O.E. Campania da’ rappresentativita’ alle varie province campane, infatti, ogni membro del Direttivo Campania è referente di una citta’ campana.

Gli obiettivi di U.N.O.E. Regione Campania, ci riferisce Giuseppe Lupo, rispecchiano gli obiettivi nazionali: salvaguardia lavorativa di tutti i settori dediti all’organizzazione di eventi e sopratutto confronto con le istituzioni sulle tematiche legislative, sulle linee guida da approntare per permettere lo svolgimento degli eventi, delle mostre mercato, delle fiere in tutta sicurezza e con l’osservanza delle norme anticovid.

Dopo le Assemblee Regionali si svolgera’ l’Assemblea Nazionale nei primi giorni del mese di Febbraio per l’elezione del Direttivo che sara’ rappresentativo di tutte le regioni italiane. Il Coordinatore Regionale Giuseppe Lupo si fara’ portavoce ai tavoli istituzionali regionali delle richieste della categoria.

Dichiara Giuseppe Lupo:

“U.N.O.E. , anche se di recente costituzione, mira a diventare un punto di riferimento in tutte le Regioni Italiane per le aziende di un comparto cosi vasto e importante che non è solo quello delle fiere, degli eventi, ma anche del turismo e di tutte le associazioni rappresentative delle realta’locali e che svolgono un importante ruolo di promozione territoriale e turistica delle splendide localita’ d’Italia, delle sue bellezze ambientali, dei suoi borghi”.

Nel Provinciale di Benevento oltre c’è anche Luigi Bianchini stretto collaboratore di Petito.